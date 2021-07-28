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غدا.. مصر للطيران تسير 79 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

04:55 م الأربعاء 28 يوليه 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 79 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 79 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، نجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، بروكسل، فرانكفورت، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس ابابا، أسمرا، بغداد، تونس، الدوحة)، و٢٠ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية

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