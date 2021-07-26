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الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني

04:03 م الإثنين 26 يوليه 2021
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، إن اللقاء استعرض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الأردن

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