الجيزة: حملات بالهرم وإمبابة والمنيب لإزالة الإشغالات والتعديات (صور)
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(مصراوي):
أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة حملاتها لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات والتعديات من المحال العامة والمقاهي في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية في نطاق الأحياء لتفعيل القانون وضبط المخالفين.
وفي ذلك الإطار شن حي الهرم حملة استهدفت شارع المنشية بالكامل وشارع الوفاء والأمل، وتم خلالها إزالة عدد كبير من الإشغالات المتنوعة وإزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق وفروشات الباعة الجائلين والتي تعدت 150 حالة تنوعت ما بين باعة جائلين ومفترشين الطريق العام واستاندات معروضات وفاترينات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.
كما شن حي شمال الجيزة حملة في قطاعي المنيرة الشرقية والغربية أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال للمقاهي والمحال وآستاندات معروضات، تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال.
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