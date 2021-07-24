"التعليم" تنعي طالبة لم تلحق بامتحان الفيزياء اليوم

كتب- أسامة علي:

نَعَتْ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منار محمد عبد الباقي، بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء، صباح اليوم السبت.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم 24 يوليو 2021، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أُصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا، وانتقلت إلى مستشفى منوف العام لإسعافها؛ لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتنفي وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء؛ حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.