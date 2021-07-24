وزير الطيران المدني: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ"العلمين الجديدة"

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مطار العلمين الدولي، الذي يخدم منطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة، ويعد من المطارات الإقليمية المهمة، كما يدعم خطة الدولة في تنمية الساحل الغربي؛ للوقوف على حركة التشغيل بالمطار، والاطمئنان على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلات الجوية، والتي تشهد زخمًا كبيرًا خلال هذه الفترة.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتفقد وزير الطيران صالة السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب، وبرج المراقبة ومهبط الطائرات، واطمأن على جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية.

وتابع الوزير حركة التشغيل بالمطار، واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الأمنية، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالمطار خلال الجائحة.

وناقش وزير الطيران المدني مع العاملين بالمطار آلية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، والتغلب على أي معوقات للتشغيل، واستمرار التطوير والتحديث بالمطار، بما يناسب أعمال التطوير الجارية في جميع المطارات؛ خصوصًا المطارات ذات الجذب السياحي.

وأشار وزير الطيران إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة العلمين الجديدة؛ حيث تعد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية حاليًّا؛ حيث توفر العديد من الفرص الاستثمارية، التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، كما أن الساحل الشمالي من أكثر المناطق جذبًا؛ لاحتوائه على عدد كبير من المنتجعات السياحية والقرى الساحلية المميزة، ويتمتع بالأجواء الخلابة والشواطئ المصرية الساحرة.

ووجه منار بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة؛ لتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مصر.