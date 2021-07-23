حدث في 8 ساعات| زيادة أسعار البنزين.. وبناء 10 آلاف شقة في هذه المدينة
كتب- مصراوي:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية متنوعة، حيث تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، بينما أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
السيسي: محاور التنمية الجديدة قادرة على استيعاب الحركة لـ 20 سنة قادمة
-
الرئيس يوجه بإنشاء جائزة لأفضل مركز وقرية خضعت لعملية التطوير
-
ضبطية قضائية.. تحذير من حماية المستهلك بشأن رفع تعريفة المواصلات
-
لمنع استغلال السائقين.. رقمان للإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات
-
السيسي: "مفيش موضوع بيتعمل في مصر إلا وبكون شايفه كويس"
-
السيسي يستعرض أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية - بث
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان