حدث في 8 ساعات| زيادة أسعار البنزين.. وبناء 10 آلاف شقة في هذه المدينة

كتب- مصراوي:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية متنوعة، حيث تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، بينما أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: