الجيزة: السيطرة على حريق وحدة سكنية بمنطقة بين السريات في الدقي

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كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 11 بشارع لبنه بمنطقة بين السرايات بحي الدقي.

وأوضحت المحافظة، أن حي الدقي بالتنسيق مع مرفق الحماية المدنية بتواجد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، توجه إلى العقار محل البلاغ والمكون من أرضي وطابقين وتمت السيطرة من رجال الحماية المدنية على الحريق.

كما تم إخطار مرفقي الغاز والكهرباء لقطع المرافق حفاظا على سلامة المواطنين وكذا التواجد الفوري لقسم شرطة الدقي وضباط البحث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها بشأن العقار حفاظا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة و لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.​