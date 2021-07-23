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ليست مؤقتة.. السيسي: المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل المستقبل

04:52 م الجمعة 23 يوليه 2021
ليست مؤقتة.. السيسي: المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل المستقبل

الرئيس السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما تم طرح فكرة تنفيذ مشروع التعمير كان عبارة عن 3 حارات، لكنه أصبح الآن 9 حارات مرورية.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الذي عقد لمتابعة المحاور والطرق في محافظة الإسكندرية، الجمعة، عندما نتحدث عن أي مشروع جديد ويتم البدء في تنفيذه، ليس الهدف منه حل مشكلة مؤقتة لكن لحل مشاكل المستقبل على الأقل لمدة الـ20 سنة المقبلة.

وأكد الرئيس، أن محور التعمير طوله 35 كيلو متر ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

تتطوير المحاور الاسكندرية الرئيس السيسي مشروعات الطرق

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