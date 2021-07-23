السيسي يوجه بتنفيذ المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية وفق مخطط يراعي استدامة كفاءتها لـ 20 عاما

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

وحرص الرئيس السيسى على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والانشائية لمحور التعمير اخذا في الاعتبار طبيعة الاراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور.

ووجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أعمال التطوير تشمل محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية.

أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل إتجاه بطول 35 كم، ويمتد 15 كم في إتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية علي الطريق الساحلي بطول 14 كم لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل إتجاه.

كما تم عرض الموقف بالنسبة لمحور ماريا المراني الجديد بطول 14 كم وعرض ست حارات بكل إتجاه، وذلك لربط طريق الكافوري/ برج العرب بمحور التعمير بالقوس الغربي وحتي الطريق الصحراوي.

كما تم استعراض محور النوبارية (القوس الشرقي) بأطوال 25 كم وبعرض ست حارات بكل إتجاه لربط محور التعمير بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، فضلاً عن محور مطار برج العرب (القوس الغربي) بطول 2 كم وعرض ست حارات بكل إتجاه، وذلك ليتكامل مع شبكة الطرق الجديدة والمطورة والتي تشكل الطريق الدائري لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بإجمالي أطوال 90 كم.