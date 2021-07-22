"اتحاد عمال مصر" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب يوسف عفيفي:

هنأ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بحلول الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى أنه استكمالاً لروح الثورة وأهدافها النبيلة، فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم بجميع المجالات.

وقال البدوي، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، إن هذه الثورة ضرب فيها المصريون أروع الأمثلة في دعم القوات المسلحة والوقوف خلفها حفاظاً على الدولة، مؤكدًا أن هذه الثورة ما زالت تعيش بقلوبنا لأنها انحازات للفقراء والمهمشين من الشعب المصري؛ خصوصا العمال والفلاحين والطلبة وسعت لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الاحتفال بذكرى ثورة يوليو هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية لأن كل المشروعات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنحاز للفقراء والمهمشين ويسعى من خلالها لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها تسير على مبادئ ثورة يوليو المجيدة.

وأوضح البدوي أن هذه المشروعات تشمل مشروع حياة كريمة، والدلتا الجديدة وقانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة الذي طرحة الرئيس الأسبوع الماضي سيعيد بناء ٦٧% من فقراء مصر الذين يعيشون داخل ٤٥٠٠ قرية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وتعليما بتكلفة ٧٠٠ مليار جنيه.

وقال البدوي في ما يتعلق بمشروع الدلتا الجديدة، إن الرئيس يسعى من خلاله لاستصلاح نحو ٢,٥ مليون فدان، حيث تم استصلاح ١٠٠ ألف فدان وسيتم استصلاح ٢٥٠ ألف فدان بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه بأقصى سرعة، منوها بأن هذا المشروع سيستفيد منه الفلاحين بشكل كبير لأنه سيوفر لهم فرص العمل والاستثمار الزراعى والحيواني لمن لديه القدرة على ذلك، وسيعود بالخير على الشعب المصرى بأكمله.

وأوضح البدوي في ما يتعلق بقانون التأمين الصحي، أنه يعد من القوانين التي انحازت للطبقات الأقل دخلًا في تاريخ مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينص على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون، وأن الدولة ستقوم بدفع اشتراكات غير القادرين، مشيرا إلى أن الدولة تؤكد من خلال هذا القانون أنها سوف تعالج غير القادرين دون أن يتحملوا أية تكلفة.

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