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الزراعة: مدير مديرية الزراعة بأسيوط تشرف على إزالة التعديات

03:25 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
الزراعة: مدير مديرية الزراعة بأسيوط تشرف على إزالة التعديات

إزالة تعديات

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم الإثنين، إن المهندسة هدى إسماعيل مدير مديرية الزراعة بأسيوط تابعت اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك زراعات القطن والذرة الشامية ومنظومة توزيع الأسمدة داخل زمام مركز منفوط.

جاء ذلك بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستمرار عمل الإدارات الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خاصة تلك التي تتعامل مع المزراعين والمواطنين.

كما قامت المهندسة هدى إسماعيل بالإشراف على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في وقت متأخر من ليلة أمس بمركز ومدينة أسيوط.

وأكدت أن حالة المحاصيل الصيفية جيدة وأن العمل متواصل بمديرية الزراعة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الأراضي الزراعيه والإزالة في المهد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بمحافظة أسيوط.

إزالة تعديات وزارة الزراعة مديرية الزراعة أسيوط

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