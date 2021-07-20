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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

02:16 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

الفريق أول محمد زكي

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021 جاء فيها:-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

تمر علينا ذكرى عظيمة، ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصرعزتها وكرامتها، ومع تهنئتي لسيادتكم بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإننى أدعو الله أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليمن والبركات.

كما أرسل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة البواسل مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة حراساً أمناء على الوطن، محافظين على مبادئ وقيم العسكرية المصرية العريقة، لتظل مصر بقيادتكم حصناً منيعاً ووطناً اٌمناً مستقراً لأبنائه.

وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم..

وكل عام وسيادتكم بخير..

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين.

بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

الفريق أول محمد زكي القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 23 يوليو

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