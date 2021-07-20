محافظ القاهرة يوزع الهدايا ولحوم الأضاحي على الطلاب بدار أيتام بمصر القديمة

القاهرة- (أ ش أ):

زار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة؛ لتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك ومشاركتهم فرحة العيد، حيث قام بتوزيع الهدايا ولحوم الأضاحي عليهم.

واطمأن المحافظ، خلال الزيارة، على مستوى الرعاية المقدمة للأيتام، مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للموجودين بها وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأكد حرص المحافظة على تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني؛ لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة.

وتضم (دار الهنا) 83 طالبا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، و5 طلاب بالتعليم الجامعي، وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية، كما تسهم في زواجهم ورعايتهم بعد الزواج.​