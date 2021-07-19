طقس أول أيام العيد.. الأرصاد تعلن حالة الجو غدا الثلاثاء 20 يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الثلاثاء- أول أيام عيد الأضحى سيكون حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: