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​إحباط تهريب 15 ساعة "رولكس" من صالة الخدمة المميزة في المطار

12:00 ص الإثنين 19 يوليه 2021
​إحباط تهريب 15 ساعة "رولكس" من صالة الخدمة المميزة في المطار

الساعات

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب عربي استغلال إنهاء الإجراءات الجمركية في صالة الخدمة المميزة بالمطار، في الخروج بكمية من الساعات والإكسسوارات المرصعة، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد حسين مأمور الجمرك المعين للعمل بصالة الخدمة المميزة راكبًا عربيًا، حيث أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وفتش مأمور الجمرك حقيبة يده فوجد 15 ساعة رولكس وماركات أخرى وكمية من الإكسسوارات المرصعة.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

ساعات رولكس جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي

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