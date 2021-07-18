حدث ليلاً| حقيقة إعلان ساندي فوق الأهرام واحتفالات تاريخية باللقب العاشر للأهلي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



8 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 898 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223213 حتى اليوم.

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علاء مبارك يعلق على نهائي أفريقيا: "كبير يا أهلي"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على فوز فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما السبت، وانتهت بثلاثية نظيفة للفريق الأحمر.

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الحكومة السودانية تؤكد أهمية البحث عن الحلول الجذرية لجميع قضايا الشرق

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، أهمية البحث عن الحلول الجذرية لجميع قضايا شرق السودان بشكل يفضي إلى تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة والتعايش السلمي ووقف الاقتتال القبلي بين مواطني المنطقة.

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فيضانات في مقاطعة سويسرية بسبب الأمطار الغزيرة

أدت الأمطار الغزيرة التي تجاوزت 100 لتر لكل متر مربع في غضون 24 ساعة إلى فيضانات في مقاطعة سكسونيا السويسرية السبت.

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وكيل "إسكان البرلمان": "حياة كريمة" سيغير ثقافة المصريين ويجعلهم أكثر تمسكًا بأراضيهم

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه شرف بالمشاركة وحضور الاحتفالية الرائعة لإطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" الذي يعتبر أحد أبرز وأهم المشروعات العملاقة التي يشهدها العالم على أرض مصر، حيث لم يسبق أن قامت أي دولة بإطلاق مبادرة بهذا الحجم والرؤية والعمق والتنوع والإمكانيات.

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أزمة تيجراي.. 3 أقاليم جديدة تدخل الصراع والإفراج عن ألف أسير إثيوبي

بدا الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي يأخذ منعطفًا جديدًا بإعلان 3 أقاليم إثيويبة دخولها الصراع لدعم القوات الفيدرالية في حربها ضد جبهة تحرير تيجراي، التي وصفت الحكومة الإثيوبية بـ"المتمردين"، في أعقاب الهزائم المتتالية التي تلقتها قوات آبي أحمد هناك.

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تشديد التدابير في أوروبا لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من كورونا

تحاول الدول الأوروبية حيث يتوقع تفشي فيروس كورونا بقوة في الأسابيع المقبلة، احتواء انتشاره مع تشديد شروط الدخول إلى فرنسا والمملكة المتحدة.

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"مطمئنة وواضحة".. عبد المنعم سعيد عن رسائل الرئيس السيسي في احتفالية "حياة كريمة"

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على كلمة الرئيس السيسي في احتفالية حياة كريمة والتي أقيمت في ستاد القاهرة، قائلًا: "كلمة الرئيس في حديثه وسط هذا الحشد من الجمهور يعكس أن مصر معنية بشدة بملف التنمية وأن مشروع " حياة كريمة " مهم لتغيير أوجه الحياه للمصريين، في ظل وجود جمهور من كل محافظات مصر".

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توافد المشجعين على مقاهي الغربية لمشاهدة مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز

توافد أهالي محافظة الغربية، على المقاهي والكافيهات لمتابعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في لقاء يقام بالمغرب، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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الآثار تكشف حقيقة إعلان ساندي فوق الأهرام

أثار الإعلان الذي صورته الفنانة ساندي مؤخرًا، لصالح ماركة ملابس عالمية، حالة من الجدل حول كيفية السماح لها بالصعود إلى قمة الهرم، كما جاء في الإعلان.

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إصابات كورونا في العالم تتخطى 189.7 مليونًا والوفيات 4.07 مليونًا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و719 ألفا و11 حالة.

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