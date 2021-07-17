"جمارك مطار القاهرة" تضبط 1380 قرصًا مخدرًا بحوزة راكب قادم من الصومال

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنها تمكنت من ضبط محاولة تهريب 1380 قرصًا مخدرًا أخفاها راكب مصري فور وصوله من الصومال عبر إثيوبيا داخل حقائبه؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه سالم عابد مأمور الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، في راكب مصري قادم من الصومال، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص تلاحظ وجود كمية من شرائط الأدوية، وبتفتيشها تبين وجود علبة بها 138 شريطًا بكل شريط 10 أقراص، بإجمالي 1380 من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة داخلها.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.