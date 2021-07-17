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بالرابط.. الرقابة الإدارية تطلق موقعا جديدا لها احتفالا بعيدها الـ 57

01:43 م السبت 17 يوليه 2021
بالرابط.. الرقابة الإدارية تطلق موقعا جديدا لها احتفالا بعيدها الـ 57

هيئة الرقابة الإدارية

كتب- محمد نصار:

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، موقعا جديدا لها على شبكة الإنترنت.

وقال الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: بمناسبة احتفالاتها بعيدها السابع والخمسون.. الرقابة الإدارية تطلق موقع إلكتروني جديد على شبكة الإنترنت.

ويمكن الدخول على الموقع الجديد للهيئة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

هيئة الرقابة الإدارية شبكة الإنترنت عيد الرقابة الإدارية

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