بالرابط.. الرقابة الإدارية تطلق موقعا جديدا لها احتفالا بعيدها الـ 57
كتب- محمد نصار:
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، موقعا جديدا لها على شبكة الإنترنت.
وقال الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: بمناسبة احتفالاتها بعيدها السابع والخمسون.. الرقابة الإدارية تطلق موقع إلكتروني جديد على شبكة الإنترنت.
ويمكن الدخول على الموقع الجديد للهيئة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا
الخبر التالى:مطار بورسعيد يستقبل أول رحلة طيران داخلية عليها 50 راكبا
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان