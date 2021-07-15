حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن مناطق كبرى بالقاهرة والجيزة.. وضبط سيارة نقل تسير على القضبان

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير وجيات غذائية بقيمة عالية لطلاب المدارس، وشهد وزير الدفاع المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: