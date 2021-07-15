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حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن مناطق كبرى بالقاهرة والجيزة.. وضبط سيارة نقل تسير على القضبان

06:44 م الخميس 15 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن مناطق كبرى بالقاهرة والجيزة.. وضبط سيارة نقل تسير على القضبان

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير وجيات غذائية بقيمة عالية لطلاب المدارس، وشهد وزير الدفاع المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قطع المياه الرئيس عبدالفتاح السيسي وجبات غذائية لطلاب المدارس سيارة نقل تسير على القضبان الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

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