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وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

03:26 م الخميس 15 يوليه 2021
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

كان وزير الأوقاف، قدم التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر المشيخة، على رأس وفد يضم كل من: الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.

وأهدى فضيلة الإمام الأكبر، نسخة من كتابه القول الطيب، الذي يقع في ثلاثة مجلدات لوزير الأوقاف، في حين أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتابه (مسيرة النقد الأدبي وقضاياه) لفضيلة الإمام .

وعرض كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال اللقاء على فضيلة الإمام التعاون المشترك في تدريب الأئمة والوعاظ والقوافل الدعوية، وهو ما رحب به وشجعه فضيلة الإمام الأكبر.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عيد الأضحى

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