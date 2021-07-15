النافذة الواحدة".. تفاصيل خطة الدولة لتطوير قطاع اليخوت لإنعاش السياحة الفاخرة

كتب يوسف عفيفي:

تسعى الحكومة المصرية، إلى وضع خطة استراتيجية لإنعاش سياحة اليخوت الفاخرة، ودراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة والعمل على تيسير الإجراءات وتعظيم لذلك النوع من النشاط السياحي

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخراً قرارا بتشكيل لجنة تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنه.

وانعقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الأول للجنة برئاسة وزير النقل، وبحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية لبحث آليات الخطة.

ويستعرض "مصراوي" آليات وضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت على أن تتضمن تلك الإجراءات ما يلي:

- تحديث الخرائط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة.

- تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت.

- وضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

- إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" تمثل فيها جميع الجهات المعنية.

- قطاع النقل البحري بوزارة النقل هو المسؤول عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية.

- استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.