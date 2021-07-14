بعد نصف ساعة.. تداول أجزاء من امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تليجرام) أجزاءً من امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضة".

وتمكن الطلاب من تصوير الامتحان بعد مرور نصف الساعة من زمن الإمتحان، وتم نشر الأجزاء المصورة على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يؤدي طلاب الثانوية العامة (علمي رياضة) اليوم، الأربعاء، امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا.

يبدأ الامتحان في الـ10 صباحًا ويستمر حتى الـ12 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط فيها يدهم "ومنعت الأوراق أو الملازم فقط.

وأكدت الوزارة إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعد مرور 10 أيام على إجراء الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي سينتهي 2 أغسطس المقبل.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.