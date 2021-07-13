كورونا في 24 ساعة.. أدنى مستوى بالموجة الثالثة وتوجيهات رئاسية بضرورة توفير لقاحات لكافة المواطنين

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى اليوم.

-أدنى مستوى بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

-مستشار الرئيس: السيسي وجه بضرورة توفير لقاحات كورونا لكافة المواطنين

-مصر توافق على الانضمام لاتفاقية إنشاء وكالة الدواء الإفريقية

-تهديد باستجواب الوزيرة.. ارتفاع وفيات "كورونا" تشعل الجدل بـ"صحة النواب"

-الصلاة لن تزيد عن 10 دقائق.. الأوقاف تضع ضوابط صلاة عيد الأضحى

-تغريم 15 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية بالمواصلات العامة في الشرقية

-صور.. توزيع كمامات على طلاب الثانوية أمام اللجان في الإسكندرية

-صلاة عيد الأضحى في 1300 مسجد بالأقصر.. و"الأوقاف" تشكل غرفة عمليات لمتابعتها

-بعد زيادة إصابات "كورونا".. رئيس الوزراء الهولندي يعتذر للشعب عن تخفيف الإجراءات الاحترازية

-فرنسا: 28 حالة وفاة.. وألف و260 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

-مسئول إدارة لقاح كورونا بلبنان: 60% من الإصابات الجديدة نتيجة متحور دلتا

-مصرع ٣٠ شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق (فيديو)

-هيئة صحية أمريكية: لقاح "جونسون" له آثار جانبية على الجهاز المناعي

-ارتفاع إصابات كورونا مع تباطؤ إعطاء اللقاحات في نيويورك

-ماكرون يعلن إلزامية التطعيم ضد كورونا للعاملين في المؤسسات الصحية

-إسرائيل تبدأ في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لمن يعانون من ضعف المناعة

-الصحة العالمية: رصد السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" في 16 دولة إفريقية

-الجزائر ترسل مساعدات طبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة كورونا

-الصحة العالمية: الاحتفال بيورو 2020 وسط الجائحة يبعث برسالة خاطئة

-دراسة: لقاح "سبوتنيك في" الروسي فعال ضد سلالات جديدة من كورونا

-جونسون يعتزم رفع قيود كورونا رغم زيادة الإصابات

-السعودية: توزيع 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا



​