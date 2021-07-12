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وزير الأوقاف: لم نُعين إماما في عهد السيسي دون المستوى.. والإخوان خطر على الدين والدولة

04:57 م الإثنين 12 يوليه 2021
وزير الأوقاف: لم نُعين إماما في عهد السيسي دون المستوى.. والإخوان خطر على الدين والدولة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان "خطر على الدين والدولة"، موضحًا أن مواجهة تلك الجماعة تتطلب التوعية ضدها على مستوى العقيدة الدينية وليس المواجهة السياسية وحسب.

جاء ذلك خلال حضور جمعة اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح جمعة: الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوى، مؤكدًا أنه لم يتم يتعين إمام في عهد الرئيس السيسي خلال 7 سنوات دون المستوى، مع التمسك بالاشتراطات الصارمة للمعايير سواء علميًّا أو وطنيًّا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة.

واستطرد وزير الأوقاف: قضية الخطاب الديني الوسطي المستنير لا تدخل تحت بند الرفاهية، وإنما هي من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الدولة قوية وتشريعاتها مميزة ومفيدة، تتراجع الظواهر السلبية، مشددًا على أن تغيير في الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج إلى مدة 15 عامًا، وأن الأساس في تغيير الثقافة هو المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء والثقافة.​

محمد مختار جمعة السيسي جماعة الإخوان مجلس النواب وزارة الأوقاف

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