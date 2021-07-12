وزيرة الثقافة تعتمد شروط مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

كتب- مصراوي:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويقام خلال نوفمبر القادم.

ومن جانبها قالت الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر: إن المسابقة الكبرى للغناء العربي والارتجال في العزف على آلات التخت الشرقي اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما، وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية (التأليف - اللحن - التوزيع الموسيقي - الغناء) إلى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعلياً ونسخة من الكلمات والنوت الموسيقية، وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها 150 ألف جنيه.

أما فيما يتعلق بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة أتيحت المشاركة في القسم الخاص بالشباب للمتنافسين من 17 لـ 35 عاما، ويصل إجمالي جوائزها إلى 90 ألف جنيه والأطفال من سن 6 لـ 14 عاما، ويصل إجمالي جوائزها إلى 60 ألف جنيه وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره .

وحول مسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي (الناي - القانون - العود - الكمان - التشيللو - الإيقاع) تشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما وأن يقوم بأداء تحميله من مقام السوزناك لا تزيد مدتها عن 10 دقائق وتم رصد 60 ألف جنيه جوائز للفائزين وتم تحديد 25 أكتوبر كآخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالمسابقة، ولا يحق التقدم لأي متسابق نال جائزة في المهرجان إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ حصوله عليها.​