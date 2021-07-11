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مصر للطيران تسير 71 رحلة جوية غدًا الاثنين

11:38 م الأحد 11 يوليه 2021
مصر للطيران تسير 71 رحلة جوية غدًا الاثنين

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 71 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، واشنطن، دبي، جوبا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، لندن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6175 راكبًا.

يذكر أن مصر للطيران قامت اليوم بتسيير 79 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و6 رحلات شحن جوى، لنقل 6147.

مصر للطيران رجلات جوية رحلات دولية شرم الشيخ

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