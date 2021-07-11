السيسي يوقع على 7 قوانين اليوم.. تعرف عليها

الأحد 11 يوليه 2021

06:50 م الأحد 11 يوليه 2021

القاهرة - أ ش أ:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون 106 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2021 /2022.

كما وقع الرئيس السيىسي القانون رقم 107 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021 /2022.

ووقع الرئيس السيسي أيضا على القانون رقم 108 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021 /2022.

ووقع الرئيس السيسي على القانون رقم 109 لسنة 2021 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021 /2022.

كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 110 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان للسنة المالية 2021 /2022.

ووقع الرئيس السيسي أيضا القانون رقم 112 لسنة 2021 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2021 /2022.

كما وقع الرئيس السيسي على القانون رقم 113 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتامين الصحي لسنة 2021 /2022.

نشرت الجريدة الرسمية القوانين بعددها الصادر اليوم الأحد.