مقترح برلماني بإنشاء هيئة للنظافة على مستوى الجمهورية

القاهرة - مصراوي:

قال النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، إن العالم يقف منبهرًا أمام الشعب المصري؛ لما تحقق من تطور حقيقي في مسيرة وطن إلى مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة بسرعة أذهلت الجميع.

وأضاف الزملوط، خلال بيان له اليوم السبت، ما كان ذلك ليتحقق إلا بشعب وضع ثقته بابن مصر الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي، كقائد عظيم لمسيرة وطن نحو الجمهورية الجديدة، بكل عزم وإرادة قوية تختصر الزمن لتعويض ما فات من وقت ضاع من عمر الوطن.

واستطرد النائب: مع هذا التطور الهائل في مسيرة الوطن نحو الأفضل وأخذًا بالأسباب؛ فإنني أتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ لإنشاء هيئة للنظافة تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وطالب الزملوط في اقتراحه، بأن تتولى هذه الهيئة مسؤولية النظافة على مستوى الجمهورية؛ لدعم التوجه الحضاري والبيئة النظيفة في كل ربوع مصر.

وطالب النائب بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة مشتركة من لجنة التنمية المحلية ولجنة الإسكان والمرافق؛ لمناقشته بحضور الوزراء المختصين من الحكومة، معربًا عن ثقته التامة في أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكفل تحويل محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر إلى مناطق حضارية ونظيفة يكسوها اللون الأخضر من كل اتجاه؛ من خلال تنفيذ مشروع قومي كبير للتشجير بمبادرة تطرحها وتنفذها هذه الهيئة المستقلة.