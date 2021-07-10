روشتة عليك معرفتها.. 12 نصيحة يجب مراعاتها عند اختيار الأضحية المناسبة

كتب- أحمد مسعد:

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، روشتة للمواطنين تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء أضحية العيد.

وجاءت النصائح التي ينبغي مراعاتها على النحو التالي:

1 - أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

‏2- أن تكون العينان لامعتَين براقتَين؛ ولا يوجد بهما أي إصفرار أو إحمرار، وأن تكونا خاليتَين من الدموع والإفرازات.

​3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعيًّا لا يعاني النهجان أو السعال.

‏4- أن يكون أنف الأضحية غير مصاب بالرشح أو الإفرازات.

‏5- أن يكون فم ولسان الأضحية خاليَين من الالتهابات والإفرازات.

‏6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس نظيفًا، متكاملًا وغير ناحل، وقويًّا عند محاولة نزعه باليد.

‏7- أن يكون الجلد خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعًا؛ مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8- أن يكون نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة؛ بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11 - ألا يكون الكرش ممتلئاً بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبَيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.​