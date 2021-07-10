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كرم جبر: مصر لن تعطش أبدًا.. ولن يستطيع أحد منع جريان المياه

03:03 م السبت 10 يوليه 2021
كرم جبر: مصر لن تعطش أبدًا.. ولن يستطيع أحد منع جريان المياه

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لمصر حقوقًا لن نتنازل عنها، ولن نتنازل عن شبر مياه واحد من النيل، لافتًا إلى أن البدائل كثيرة للحفاظ على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

وأضاف جبر، في كلمته خلال حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، بمدينة القناطر الخيرية، أننا نشهد في الساحة العربية تأييدًا عربيًّا كبيرًا لمصر والسودان، وهناك لجنة عربية لإدارة الملف ومساندة مصر والسودان.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: مصر لن تعطش أبدًا، ولن يستطيع أحد أن يمنع جريان المياه.. منظر رائع جدًّا من إمبابة إلى القناطر، وندعو شركات السياحة إلى أن تقوم بعمل رحلات إلى القناطر الخيرية، ويمكن إقامة مطاعم تنعش السياحة الداخلية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على أن حقوق مصر محفوظة، ومصر تمتلك حق الدفاع الشرعي عن النفس إذا كان هناك أي خطر يهدد حقَّها المائي.​

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المياه محمد عبدالعاطي مصر السودان سد النهضة

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