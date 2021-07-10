القوى العاملة: بروتوكول لتدريب الصبية وتأهيلهم لسوق العمل بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ومؤسسة دار التربية الاجتماعية لرعاية البنين بالمحافظة في مجال تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية والتدريب.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة في مجال تنمية قدرات الشباب، وخلق فرص عمل جديدة لهم، وإيمانا من الوزارة بأهمية التعاون في نشر ثقافة العمل التعاوني والمشاركة المجتمعية لاستهداف كافة فئات المجتمع.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتدريب الصبية المتدربين والمسموح لهم بالتدريب وفقاً لأحكام قانون العمل لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمه على مهن تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة وإعادة دمجهم في المجتمع وذلك للدفع بعجلة التنمية، والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للصبية على مهن صيانة ماكينات وصيانة المحمول والسباكة الصحية وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.

ونوه الوزير، بأنه سيتم عقد ندوات وورش العمل والبرامج التدريبية بقاعات ومراكز التدريب التابعة للوزارة بالتنسيق بين الجانبين دون مقابل.

وأثنى الوزير، على فكرة البروتوكول والقائمين على إعداده، موجها ببذل المزيد من الجهد من أجل إضافة جيل من الأفراد الصالحين للمجتمع وتحويل الصبية بالأحداث إلى أشخاص منتجين من خلال تدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتعليمهم حرف معينة.

ووقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.