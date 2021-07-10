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بنسبة 20%.. ضياء رشوان: صرف معاشات الصحفيين بالزيادة الجديدة بدءًا من يوليو

12:44 م السبت 10 يوليه 2021
بنسبة 20%.. ضياء رشوان: صرف معاشات الصحفيين بالزيادة الجديدة بدءًا من يوليو

ضياء رشوان

كتب- مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تقرر تطبيق وصرف زيادة معاشات الصحفيين الرواد بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة.

وقال رشوان، في بيان له اليوم: الزميلات والزملاء الكرام الرواد أعضاء النقابة بجدول المعاشات وأسرهم.. وفاء بما وعدت به خلال الفترة الماضية واستنادا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20% ليرتفع من 1750 جنيها إلى 2100 جنيه، فقد تقرر تطبيق وصرف هذه الزيادة بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة.

ضياء رشوان صرف معاشات الصحفيين نقيب الصحفيين معاشات النقابة

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