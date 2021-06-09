كورونا في 24 ساعة| انخفاض كبير بالإصابات و"اليونيسيف" تحذر من هدر اللقاحات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 773 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، كما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة.

وجاءت أهم الأخبار طوال الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

انخفاض كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

جامعة القاهرة: تخصيص 5 مقرات لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

"اليونيسيف" تحذر من هدر اللقاحات بإرسالها دفعة واحدة إلى الدول الفقيرة

فرنسا: إعطاء 2ر40 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

دراسة جديدة: هذا اللقاح فعال بنسبة 100% للمراهقين

"فايزر" تبدأ اختبار فاعلية لقاح كورونا على الأطفال أقل من 12 عامًا

الإمارات: تطعيم أكثر من 84% من إجمالي المؤهلين لتلقي لقاح

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

الصين توافق على تطعيم الأطفال فوق 3 سنوات بلقاح كورونا

التموين: لم نشهد نقصًا في أي سلعة رغم جائحة فيروس كورونا

متأثرا بكورونا.. صدمة بسبب رحيل الكاتب الشاب أحمد مدحت

"الصحة العالمية" تدعو صانعي اللقاحات للتبرع بنصف الإمدادات الجديدة لـ"كوفاكس"