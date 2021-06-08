وزيرة البيئة: دعم منظومة المخلفات بمحافظات قنا وأسيوط وكفرالشيخ والغربية

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار دعم منظومة المخلفات بمحافظات البرنامج الأربع ( قنا/ أسيوط/ كفرالشيخ /الغربية)، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي كما في السنوات الماضية، سواء من خلال توريد معدات الجمع والنقل والتي بلغت 190 معدة بقيمة تقديرية 245 مليون جنيه أو من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير لرفع كفاءة المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية منها وزارتي الإنتاج الحربي والتنمية المحلية إلى جانب تقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال إعداد الخطط التشغيلية وخطط الصيانة وكراسات الطرح ومسودات التعاقد، والمراقبة والمتابعة لكافة إنشاءات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.

جاء ذلك خلال قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، بتسليم الإطارات الخاصة بمعدات جمع ونقل المخلفات بمحافظتي قنا و أسيوط الواقعتين في نطاق عمل البرنامج ،ويأني ذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة بتقديم الدعم الفني المستمر لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها بمحافظات البرنامج الأربعة ( قنا/ أسيوط/كفرالشيخ /الغربية).

وقالت وزيرة البيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن توريد تلك الإطارات يعد استكمالا للمعدات وقطع الغيارات التي وردها البرنامج الوطنى سابقا في إطار المداخلات العاجلة لرفع كفاءة المنظومة وطبقا لخطة عمل البرنامج حيث تم توريد عدد 300 إطار لمحافظة قنا وكذا عدد 346 إطارا بمحافظة أسيوط بإجمالي 646 إطار متعدد المقاسات للمحافطتين بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه ، كما يجرى حاليا التوريد والتعاقد لباقي محافظات البرنامج في الدلتا وذلك حفاظا على المعدات وضمان استدامة عمليات التشغيل بها.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات قد تولت مهمة إعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لكافة محافظات الجمهورية ، وتقسيمها لمناطق خدمة وفقا للمخطط الرئيسي للمنظومة والتقسيم الجغرافي وكمية المخلفات المتولدة من كل منطقة، ليتم تحديد احتياجات كل محافظة ضمن خطة لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة .

يذكر أن البرنامج الوطني التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا وأسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .​