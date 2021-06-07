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"تفاديا كسرًا على القضبان".. السكة الحديد: مكافأة سائق ومساعده ليقظتهما

07:43 م الإثنين 07 يونيو 2021
"تفاديا كسرًا على القضبان".. السكة الحديد: مكافأة سائق ومساعده ليقظتهما

هيئة السكة الحديد

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الاثنين، أنه أثناء مسير قطار رقم 61 عند الكيلو 30/600 مابين المحلة والراهبين، على خط طنطا المنصورة، تلاحظ لسائق القطار ومساعده كسر فجائي رأسي غير مكتمل للقضيب تجاة الطالع.

وأضاف البيان، أن السائق ومساعده قررا التوجيه بتأمين السكة ومسير القطارات بسرعة 8 كيلو مترات فقط.

وأوضح أنه جاري تغيير الجزء المكسور بمعرفة مهندسي الهيئة، تمهيدًا للعودة لمسير القطارات بالسرعة الطبيعية، كما

لم ينتج عن ذلك أي تأخيرات للقطارات.

ووجّه المهندس رئيس الهيئة بصرف مكافأة مالية لسائق القطار ومساعده ليقظته،

وجدير بالذكر أن هذه المنطقة مخطط البدء في تجديدها هذا الشهر.

هيئة السكة الحديد مكافأة خط طنطا المنصورة جركة القطارات

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