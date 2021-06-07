رئيس محلية النواب يكشف مصير معارض السيارات بعد مهلة الـ3 أشهر
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن معارض السيارات الحاصلة على تراخيص وتعرض داخله ولا تحتل الرصيف أو الشارع حالتها القانونية سليمة ومستقرة، لكن الجهة الإدارية لن ترخص معارض جديدة. وذلك في تصريحات تليفزيونية.
وأضاف: "لسه ما عرفش تفاصيل ما عملتش جلسة تفصيلية لكن ماقيل أن المهلة تخص معارض السيارات غير القانونية وغير المرخصة".
وتابع: "إذا كان ده الى هيتعمل فهو منطقى، خاصة أن هناك رؤية مستقبلية للتراخيص الجديدة وفقاً لاستراتيجية بأن تخص كل مدينة أو محافظة فى الترخيص الجديدة".
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