يضم 24 ألف شقة.. مدبولي يتفقد الحي السكني الثالث "R2" في العاصمة الإدارية "صور"

كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي مشروع المستقبل الذي تعول عليه الدولة لإعلان ميلاد الجمهورية الثانية بعد الانتقال إليها، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشيرًا إلى التوجيهات الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة وفق أعلى مستوى من الجودة والإتقان، بما يعكس عظمة الدولة المصرية.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع الحي السكني الثالث R3، حيث استمع من وزير الإسكان إلى موقف تنفيذ الأعمال، إذ بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية نحو 92%، ويقع الحي السكني الثالث على مساحة 1016 فدانًا، ويتكون من 6 مجاورات عمارات، ومجاورتين فيلات، إلى جانب عدد آخر من العمارات ذات الاستخدام المختلط، ويبلغ عدد الوحدات السكنية به 24130 وحدة، وأثنى رئيس الوزراء على مستوى التشطيبات بوحدات الحي السكني الثالث وكذا أشاد بتنفيذ أعمال المساحات الخضراء، والزراعات واللاند سكيب بوجه عام.

وعقب ذلك، تجول رئيس الوزراء ومرافقوه بقطاعات مشروع إنشاء الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد سير العمل؛ حيث يبلغ طول الحدائق المركزية، أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي وصل إلى مراحل متقدمة، وذلك فيما يتعلق بشبكة الصرف، وشبكة تصريف المياه السطحية، وشبكات المياه والري والكهرباء، وأعمال النباتات، وأعمال الموقع العام، وكذا موقف إنشاء البوابات الرئيسية والثانوية، والمنشآت. كما تجول في أرجاء الحديقة المركزية التي تتميز الإنشاءات بها بطابع التدرج.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد التشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام بنموذج بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، الذي يبلغ طوله 12.5 كم وبعرض 124 م كمرحلة أولى بداية من مسجد الفتاح العليم، وحتي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، حيث تشمل أعمال التنسيق الأرصفة، واللاند سكيب، واللافتات المرورية، والإنارة، وغيرها، وقال وزير الإسكان إن المحور يمتاز بجمال التصميم، الذي يتماشى مع الإنجاز الكبير الذي يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر تسليم الموقع نهاية سبتمبر المقبل.