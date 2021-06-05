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التموين تنفي مطالبة المواطنين بأموال نظير إضافة المواليد على بطاقات الدعم

12:25 م السبت 05 يونيو 2021
التموين تنفي مطالبة المواطنين بأموال نظير إضافة المواليد على بطاقات الدعم

بطاقات التموين

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم مسئوليتها عن تدشين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له: انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت على أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً.

وشددت على أن التقديم على أي من الخدمات التموينية بما فيها خدمة إضافة المواليد الجدد تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

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