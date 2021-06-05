متابعة السيسي لأعمال التطوير والصيانة للطريق الدائري تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس يتابع أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى).. دكرت الصحيفة إن الرئيس السيسي قام، الجمعة، بجولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والتي تتم على امتداد 106 كيلومترات، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي توقف، خلال جولته، لمناقشة المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سير الأعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

وأشارت الصحيفة إلى تفقد الرئيس السيسي أيضا عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

أما صحيفة (الأهرام) نقلت بيان وزير المالية محمد معيط تحت عنوان (معيط: 10 ملايين فاتورة ضريبية إلكترونية)، والذي قال، خلاله، إن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة.. مضيفًا أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 ملايين وثيقة.

وأوضح معيط أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان (حرية اختيار الامتحان ورقيا أو إلكترونيا لطلاب "الثانوية العامة").. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعـقد مؤتمرا صحفيا، اليوم؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراء الامتحانات على الطالب، وإتاحة الامتحانات الورقية بجانب الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير يعلن، خلال المؤتمر، جداول امتحانات الثانوية العامة، والامتحان التجريبي الثالث، كما يرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وعالميا وتحت عنوان (السلالة الهندية لكورونا الأكثر انتشارا في بريطانيا).. أوضحت صحيفة (الشروق) أن هيئة الصحة العامة في بريطانيا أعلنت، أمس الأول، أن سلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) التي رصدت للمرة الأولى في الهند هي أكثر السلالات انتشارا حاليا في بريطانيا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين المستشفى مقارنة بسلالة (ألفا) البريطانية.

وأضافت الهيئة أن 5472 إصابة جديدة بالسلالة (دلتا) جرى تسجيلها في أعداد الأسبوع الماضي؛ مما رفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بتلك السلالة إلى 12431، مشيرة إلى أنها فاقت السلالة (ألفا) التي رصدت للمرة الأولى في منطقة (كنت) في بريطانيا؛ لتصبح الأكثر انتشارا في البلاد.

وأشارت (الشروق) إلى أن في موسكو قال كبريل ديميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، إن بلاده تتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح (سبوتنيك v) في غضون شهرين.. مضيفة أن نتائج دراسة سابقة نشرتها مجلة (ذى لانسيت) الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أظهرت أن لقاح (سبوتنيك v) الذي اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه فعال بنسبة 91.6 % ضد (كوفيد - 19) المصحوب بأعراض.

وعربيا، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أمس، أن اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة من الخارج هي أربعة لقاحات (استرازينيكا) و(فايزر) و(جونسون اند جونسون) و(موديرنا).

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