Masrawy logo white

الزراعة: الموافقة على اعتماد 100 مليون جنيه تمويلًا لمشروع البتلو

11:16 م الجمعة 04 يونيو 2021
الزراعة: الموافقة على اعتماد 100 مليون جنيه تمويلًا لمشروع البتلو

المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ (100 مليون جنيه) لـ250 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 5 آلاف رأس في جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن حوالي 4.5 مليار جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 آلاف رأس ماشية.

يأتي هذا على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني في المشروع القومي للبتلو من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.

ومن جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).

مصطفى الصياد وزارة الزراعة مشروع البتلو السيد القصير

كورونا.. لحظة بلحظة

932

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

800

متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا