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تبدأ الثلاثاء.. 5 تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى المملكة المتحدة

07:52 م الجمعة 04 يونيو 2021
تبدأ الثلاثاء.. 5 تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى المملكة المتحدة

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إنها تلقت تعليمات جديدة خاصة بالمسافرين من وإلى لندن، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 8 يونيو، في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة المتحدة.

وأضافت الشركة أن التعليمات الجديدة هي:

1- لن يُسمح بالسفر من مصر إلى إنجلترا إلا لمن لهم حق الإقامة بالمملكة المتحدة.

2- يجب حجز إجراءات الحجر الصحي المستحدثة في أحد الفنادق المعتمدة وحجز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل السفر من خلال الرابط: اضغط هنا

3- إجراء اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 72 ساعة بنتيجة سلبية مع إجراء عدد (2) اختبار PCR خلال يومين من الوصول إلى إنجلترا وكذلك بعد اليوم الثامن من الوصول.

4- ملأ البيانات المطلوبة على نموذج بيانات الراكب (PLF) لتسجيل بيانات الحجر الصحي وحجز الاختبارات.

5- سيتم استقبال الركاب القادمين من مصر في أماكن مخصصة بمطار لندن هيثرو عند الوصول.

لمعرفة المزيد من التفاصيل برجاء زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للمسافرين من المملكة المتحدة إلى مصر:

- كما هو مُطبق في الوقت الحالي، ضرورة اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 96 ساعة بنتيجة سلبية.

كما تهيب الشركة بالمسافرين من وإلى وجهاتها المختلفة ضرورة مراجعة متطلبات السفر المنشورة عبر موقعها الإلكتروني اضغط هنا قبل السفر، وكذلك الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 داخل مصر لمراجعة حجوزاتهم أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم.

شركة مصر للطيران لندن بريطانيا الحجر الصحي فيروس كورونا

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