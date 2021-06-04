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محافظ القاهرة: تسكين ٤٧ محلا بسوق "أبو المكارم" الجديد بالمنطقة الصناعية بحي غرب مدينة نصر

01:11 م الجمعة 04 يونيو 2021
محافظ القاهرة: تسكين ٤٧ محلا بسوق "أبو المكارم" الجديد بالمنطقة الصناعية بحي غرب مدينة نصر

خالد عبدالعال محافظ القاهرة

مصراوي

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه جارى الانتهاء من تسكين سوق " أبو المكارم " الجديد، والذي تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بحى غرب مدينة نصر بالتزامن مع الإنتهاء من الأعمال الجارية به.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات له اليوم، إن سوق " أبو المكارم " الجديد مقام على أرض أملاك الدولة على مساحة ١٥٠٠متر مربع وتحمل تكاليف إنشاء السوق النائب محمد مصطفى السلاب في إطار تفعيل دور المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن السوق يضم ٤٧ محلا ومخصص لنقل الحرفيين المتواجدين بما يسمى سوق (٤٢) بالحي السابع والذي يقع ضمن أعمال استكمال إنشاء محور الفردوس ٢، مشيرا إلى أن السوق الحضارى الجديد مجهز بالكامل ومزود بكافيتريا ودورات مياه ومصادر للكهرباء، ويقوم أصحاب المحال في السوق بأعمال السمكرة والسباكة وبيع قطع الغيار.

خالد عبدالعال المنطقة الصناعية مدينة نصر سوق أبو المكارم

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