شعراوي: 2103 مشروعا صغيرا ومتوسطا نفذها "مشروعك" خلال شهر بقروض 300 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2021 في تنفيذ 2103 مشروعات بقروض 300 مليون جنية وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 18 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ 172 ألفاً و365 مشروعا بقروض 19 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,7 مليون فرصة عمل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح اللواء شعراوي، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 19,755 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 17,620 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بعدد 16,537 ألف مشروع ثم محافظة الدقهلية بـ 14,137 ألف مشروع ثم الشرقية بـ 13,473 ألف مشروع ثم محافظة بني سويف بعدد 12,856 ألف مشروع.

وأكد اللواء شعراوي، أنه سيتم عقد دورة تدريبية الأسبوع المقبل لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أنه تم التدريب على مدى العامين السابقين للعاملين في برنامج مشروعك لنحو 1000 موظف، وذلك في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، في حضور ممثلي 6 بنوك وطنية مصرية مؤكداً أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال العامين الماضيين في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات المصرية، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تتهم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن (مشروعك) يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وكذلك مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم التركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض والتشجيع على إنشاء شركات تعمل في مجال التسويق للتخديم على منتجات المشروعات.

وشدد على القائمين على «مشروعك» باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.