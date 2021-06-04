​وزير القوى العاملة يسلّم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

كتب- أحمد مسعد:

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري، ولمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، حيث قام بتسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تقدم أوجه الرعاية لهذه الفئة، بكافة أشكالها وصورها، مشيرًا إلى أن العقود التي يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسئول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كافة صور الرعاية لهذه الفئة، مشيرا إلي أننا نعمل علي تقديم هذه الرعاية منذ عام 2018، وأن ملف ذوي القدرات الخاصة أحد الملفات المهمة الذى تعمل فيه الوزارة، لتحقيق الاستدامة المطلوبة، بدوام تقديم تلك الفرص لهم بصفة منتظمة لحمايتهم اجتماعيا وشمولهم ضمن إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه قدم سليم شنكايا رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والترحيب بالوزير، موضحًا بعض إنجازات الشركة في الفترة السابقة داخل الدولة المصرية، حيث تملك ٣ فروع داخل مصر: في مدينة الإسكندرية، والعاشر من رمضان، والإسماعيلية والأخير هو أكبر فرع في تلك الفروع، وصل بالشركة إلي المرتبة الأولى في تصدير الملابس الجاهزة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا أن كل ذلك لم يكن ليتحقق سوي بدعم الحكومة المصرية والتكنولوجيا الحديثة والأيدي العاملة المصرية الموجودة بالشركة.

وأضاف شنكايا، أن الشركة ستزيد من القوى العاملة الموجودة بالمصانع إلي ٧ آلاف عامل في نهاية العام الحالي، تزيد إلي ١٢ ألفا بحلول عام ٢٠٢٥، لتحقيق الإضافة الحقيقية والمؤثرة للاقتصاد المصري، مع اتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين وتولى المسئولية تجاههم.

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