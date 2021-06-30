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وزير الإسكان يصدر قرارا بتولى المهندس أحمد إبراهيم رئيسًا لجهاز برج العرب الجديدة

04:31 م الأربعاء 30 يونيو 2021
وزير الإسكان يصدر قرارا بتولى المهندس أحمد إبراهيم رئيسًا لجهاز برج العرب الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار بتولي المهندس أحمد إبراهيم أنور عباس، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.

كما شمل القرار تولى المهندس وليد السيد عبداللطيف أبو العطا، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وملحق لمجموعة عمل النهر الأخضر بالعاصمة الإدراية الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للطرق.

عاصم الجزار أحمد إبراهيم جهاز برج العرب الجديدة مدينة الشيخ زايد

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