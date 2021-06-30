"هنكمل المشوار".. فيلم وثائقي يرصد جهود الدولة في مبادرة "حياة كريمة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عرضت الاحتفالية الخاصة بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، فيلمًا

وثائقيًا بعنوان "هنكمل المشوار" عن جهود الدولة المختلفة لتنفيذ المبادرة.

واستعرض الفيلم الوثائقى بعض آراء المواطنين في المحافظات المختلفة الذين ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياتهم بشكل كامل من خلال التطوير الكبير الذى شهدته المناطق الذين

يعيشون فيها، بعد توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توصيل مياه الشرب وإنشاء المدارس وغيرها من مظاهر تطوير الحياة.

واستهل الفيلم الوثائقي، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" برعايته، "في مستهل عام ميلادي جديد تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن

المواطن المصري هو البطل الحقيقي فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال

القادمة فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا رجالا ونساء وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا".

واستعرض الفيلم الوثائق مراحل مبادرة "حياة كريمة" والتي جاءت على 3 مراحل.

المرحلة الأولى

375 قرية نسبة الفقر بها تجاوزت الـ70% بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه وعدد المستفيدين وصل إلى 4.5 مليون مواطن مصري.

المرحلة الثانية

1376 قرية نسبه الفقر تجاوزت الـ50% بإجمال استثمارات 150 مليار جنيه وعدد المستفيدين يصل إلى 18.4 مليون مواطن مصري.

المرحلة الثالثة

تشمل 4658 قرية في 20 محافظة بإجمالي استثمارات 515 مليار جنيه وعدد المستفيدين يصل إلى 58 مليون مواطن مصري.

وبلغ عدد المشروعات 2180 مشروعا تم الانتهاء من 600 مشروع منها وجاري تنفيذ بقية المشروعات الأخرى.

شارك في المبادرة 17830 شابا متطوعا ينتمون لمحافظات مختلفة ويحملون مؤهلات متنوعة.

يذكر أن الأرقام الواردة تغيرت وتطورت للأفضل مع وتيرة الإنجاز الضخم للمشروع القومي "حياة كريمة".

وتم إدراج مبادرة حياة كريمة رسميًا في فبراير من العام الجاري ضمن منصة التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

واستعرض الفيلم الوثائق تطوير قرى الريف ضمن "حياة كريمة".

- يعد المشروع الأضخم من نوعه بالعالم من حيث حجم الأعمال ونسبة المستهدفين.

- الهدف منه تحسين وتطوير جودة الحياة لمواطني الريف المصري.

- يستهدف المشروع الارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين.

- يشمل المشروع تطوير 4584 قرية وتوابعها.

- يستفيد من المشروع 58% من إجمالي سكان الجمهورية.

- المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

- المشروع يشمل إنشاء شبكات الصرف الصحي وتبطين الترع.

- المشروع يشمل تطوير المنازل الريفية في إطار "سكن كريم".

- سيتم إنشاء مستشفيات ووحدات صحية ووحدات طب الأسرة ونقاط إسعاف.

- تنفيذ مجمعات خدمية حكومية موحدة بالقرى.

- المشروع يشمل تطوير مراكز الشباب ومكاتب البريد وتجديد دور العبادة.

- المشروع يشمل خدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم وتطوير قصور الثقافة.

- المشروع يشمل دعم الحرف التراثية والمجمعات الزراعية وتطوير الخدمات البنكية.

- المشروع يضم برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى.