السيسي: تكلفة الدلتا الجديدة مرتفعة.. وهذه رسالتي لأهالينا في القرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة مشروع الدلتا الجديدة مرتفعة جدا بالمقارنة مع زراعة الأرض في الدلتا القديمة.

قال السيسي: لو كان من سنين طويلة فاتت انتبهنا وخفنا على الأراضي الزراعية المتاحة، أتصور مش أقل من مليون واتنين مليون فدان، مكناش هنحتاج تطهير ترع وكده.

وتابع: فيه مدن طلعت جوة الأراضي الزراعية، متعودين هو بيت واحد ومحدش يخش معايا، لكن بنفقد أرض، أرجو محدش يقول اشمعنى أنا، البلاد لا تبنى بالكلام والأماني، فيه معاناة، عايز أقول طب كفاية كمية الأرض اللي فقدت كده، طب أقول أكتر، احنا ف موضوع الدلتا الجديدة بنستهدف ٢ أو ٢.٥ مليون فدان، وحجم التكلفة عالية جدا، المية كانت بتيجي من أسوان للدلتا بانحدار طبيعي، دلوقتي بتاخد مياه الصرف ونمشي عكس الاتجاه، ما تبقى في الأرض كفاية بقى، محدش يقولي مجتش على البيت بتاعي.

وأكمل: ضمنت لو فيه نمو سكاني مفيش تعدي عليهم، ويبقى احنا مع بعض مغمضناش عنينا على حال الناس، ربنا اللي يعلم احنا بنحاول نعمل ايه، بالمناسبة مش كل حاجة بالقانون.

وتابع: اللي بنعمله دلوقتي هو امكانيات الدولة المصرية.