ظهور علاء وجمال مبارك في فرح ابنة عصام الحضري

كتب- يوسف عفيفي:

حرص علاء مبارك وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، على حضور حفل زفاف ابنة الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق الذي أقيم مساء اليوم في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة.

وانتشرت صور لعلاء وجمال مبارك مع الحضري، عبر واقع التواصل الاجتماعي.

ويحتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بزفاف ابنته شدوى، الذي يُقام الآن في أحد الفنادق الكُبرى بالعاصمة، ونشرت فاطمة الشاذلي، منظمة الحفل، العديد من الصور لكواليس الاحتفال، واللقطات الأولى من الحفل المُنتظر.