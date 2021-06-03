بدون مقابل.. وزير القوى العاملة يفتتح أول حضانة دولية لخدمة أبناء العاملين في الإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، أول حضانة دولية بمصنع "جيد تكستايل" بمحافظة الإسماعيلية تخدم أبناء العاملين والعاملات بالمصنع والذي يبلغ عدد عمالها 1407 عمال وعاملات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية.

ويعتبر ذلك الحدث الأول والفريد من نوعه داخل محافظة الإسماعيلية بإنشاء حضانة دولية داخل منشأة صناعية على أحدث سبل ووسائل الرعاية والتربية والتعليم الدولية.

وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي ضمن دور وزارة القوى العاملة في رعاية المرأة العاملة وحرصها على الاستقرار الأسري للمرأة وتحقيق التوازن بين حياتها العملية وحياتها الأسرية وتعزيز دورها كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة.

وتفقد الوزير أقسام دار الحضانة، وأماكن لعب الأطفال وضمان التهوية والإضاءة اللازمة لها، وأماكن النوم الخاصة بالأطفال الكبار والأطفال الرضع، والفصول الدراسية المعدة لتعليم للأطفال وتدريس المناهج المعدة لهم، والتجهيزات اللازمة التي يحتاجها الأطفال فيها.

واقترح الوزير على الشركات والمصانع الصغيرة بعمل دار حضانة مشتركة فيما بينهم لخدمة النساء العاملات فيها حرصا منها على توفير أوجه الرعاية لهم، وضمان إنتاجية عالية في تلك المصانع والشركات.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة أنشأت تلك الدار إيمانا منها بضرورة زيادة تمثيل المرأة في مجتمع العمل، وحقوقها بداخله، بهدف دعمها وتمكينها اقتصاديا، حيث تتسع الدار لـ300 طفل، تم حتى الآن دخول 30 طفلًا وسيتم زيادة تلك الطاقة الاستيعابية خلال السنوات القادمة بزيادة تمثيل المرأة في المصنع.

وقال مدير المديرية، إن دار الحضانة تستقبل أبناء العاملين من سن ثلاث شهور حتى ست سنوات وتستوعب 200 طفل أعمار مختلفة وتقدم الشركة تلك الخدمة لأبنائها دون مقابل إيمانا منها بدور المرأة العاملة في المجتمع المصري والسياسة التي أطلقتها وزارة القوى بتمكين المرأة اقتصادياً والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل والتي تبنتها إدارة شركة جيد تكستايل.​