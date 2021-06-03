"وهبت الحياة بطريقتها الخاصة".. 9 معلومات عن إيفلين السويسرية التي عشقت قرية بالفيوم

(مصراوي):

نعت وزارة السياحة والآثار على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة التشكيلية الخزافة السويسرية ايفيلين بوريه، التي توفيت مساء أمس، بقرية تونس في محافظة الفيوم، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقالت وزارة السياحة، في بيانها: "رحلت إيفلين بوريه، التي وهبت الحياة بطريقتها الخاصة إلى قرية تونس بالفيوم بالطريقة الوحيدة التي عرفتها، وهبت الحياة لفن الفخار فجذبت الأطفال ليعبروا عن أنفسهم من خلاله، وأصبحت صناعة الفخار مصدرا لدخل المجتمع المحلي هناك، وتحولت تونس الى قرية رائدة عالميا في صناعة الفخار".

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول الفنانة الراحلة إيفيلين بوريه..

- خريجة فنون تطبيقية، جاءت إلى مصر فى آوائل الستينيات مع والدها الذي كان يعمل في مصر.

- تزوجت الشاعر سيد حجاب، ثم انفصلت عنه بعد فترة من الزواج.

- عملت في بداية حياتها برفقة الفنان والمعماري المصري الشهير رمسيس ويصا واصف.

- حضرت لقرية تونس فانبهرت بالحياة البدائية بها، وقررت الإقامة فيها، كما أوصت بأن تدفن بها بعد وفاتها

- أسست إيفلين مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار وساهمت في تحويل القرية إلي أشهر قرية سياحية بالمحافظة.

- تحب أن يلقبها سكان قرية تونس الواقعة بـ"أم أنجلو".

- توفيت عن عمر ناهز 80 عامًا، وقضت في قرية تونس حوالي 56 عامًا.

- نظمت أول مهرجان دولي للخزف في العام 2011، برعاية أحمد على، محافظ الفيوم آنذاك.

أخرجت إيفيلين أجيالًا من الخزافين المهرة وبفضل تجربتها الفريدة نال "فخار تونس" شهرة عالمية مكنت أهالي القرية من المشاركة في العديد من المعارض الدولية.